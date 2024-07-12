بالصور.. السيطرة على حريق بأحد محال بيع الأدوات المنزلية بالشرقية

الجمعة 12/يوليو/2024 - 10:10 م

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي نشب ظهر اليوم بأحد محال بيع الأدوات المنزلية بمنطقة الحلقة بمدينة الزقازيق ، وذلك بعد أن تم الدفع بسيارات إطفاء وخزانات مياه ، فضلاً عن سيارات الإسعاف وتم الإنتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد الكلي لمكان نشوب الحريق دون حدوث أي حالات إختناق أو وفيات.

أوضح محافظ الشرقية أنه فور تلقي الإخطار بالحريق قد أعطى توجيهاته للدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ بالتوجه لمكان الحريق ومتابعة تطورات الموقف أولاً بأول حتى إخماد الحريق والتأكد من عدم وجود إصابات بشرية أو حالات وفاه .

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية أوضح نائب المحافظ أنه على الفور إنتقل لمكان الحريق يرافقه المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإسراع الخطى في أعمال الإطفاء حتي لايمتد الحريق للمحال والعمارات السكنية المجاورة حفاظاً على الأرواح والممتلكات .

ومن جانبه أوضح رئيس مركز الزقازيق أنه تم الإنتهاء من أعمال إخماد الحريق ورفع اي آثار نتجت من الحريق ، وكذلك الدفع بسيارة كسح تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لرفع المياه الناتجة عن الإطفاء لفتح الطريق أمام حركة السيارات والمارة.

وكانت رئاسة حي أول الزقازيق قد تلقت إخطاراً يفيد بنشوب حريق بمعرض أدوات منزلية بمنطقة الحلقة ،..ليتم على الفور التنسيق مع إدارة الحماية المدنية ورئاسة قطاعات كهرباء الشرقية بفرض كردون أمني بالمنطقة والبدء في أعمال إخماد الحريق وفتح الطريق ، وكذا إجراء أعمال صيانة عاجلة لأعمدة الإنارة بالمنطقة حفاظاً علي أرواح المواطنين.

وكان محافظ الشرقية قد أعطى توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الإستجابة الفورية لأي حوادث طارئه وسرعة حلها على الفور والتنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة التراخيص الممنوحه للمحال والتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق إشتراطات الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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