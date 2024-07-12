ماجدة الرومي مفاجأة مهرجان العلمين فى دورته الثانية

أعلن منظمو مهرجان العلمين فى دورته الثانية، عن مفاجأة جديدة بحفل للفنانة ماجدة الرومي يوم 19 يوليو الجاري ، وذلك ضمن الفعاليات الفنية والترفيهية التى تشهدها الدورة الثانية للمهرجان.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن تفاصيل حفل الفنانة ماجدة الرومي.

البوستر الدعائى لحفل ماجدة الرومي

وجاء المنشور "مفاجآت مهرجان العلمين لا تنتهي، انتظروا صاحبة الصوت المميز، الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي بصحبة المايسترو العالمي نادر عباسي يوم 19 يوليو ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة 2024".

يشارك اليوم الفنان محمد منير فى حفل افتتاحه الدورة الثانية من مهرجان العلمين، ويشهد الحفل العديد من أبرز اغاني الكينج التى ينتظرها جمهوره.

يشار إلى أن مهرجان العلمين يشهد العديد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم العالم العربى، أبرز الفنانين المشاركين الفنان محمد منير، عمرو دياب، كاظم الساهر، تامر حسني، ماجدة الرومي.