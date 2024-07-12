الولايات المتحدة تعلن تجميد مساعداتها لجورجيا

أعلنت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا أن السلطات الأمريكية جمدت مساعداتها لجورجيا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

وقالت زيا للصحفيين في تلخيصها لنتائج زيارتها لجورجيا: "الولايات المتحدة جمدت مساعدتها لجورجيا، كما تم تعليق اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي".

وأضافت أن سلطات الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء التصرفات المناهضة للديمقراطية التي تقوم بها السلطات الجورجية.

وأقر البرلمان الجورجي مؤخرا قانونا يفرض على أي منظمة غير حكومية أو وسيلة إعلام أن تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج إن اعتبرها القضاء "منظمة تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية" أن يتم إخضاعها لرقابة إدارية.