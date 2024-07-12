حزب الله يستهدف مقر قيادة كتيبة مشاة إسرائيلية في "ثكنة راميم" وتجمعين للجنود في "مسكفعام" و"المطلة"

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة راميم بقذائف المدفعية، وأصابها إصابة مباشرة.

وقال حزب الله في بيان أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إنه استهدف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام ردا على استهداف المنازل لاسيما في كفركلا. كما استهدف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة.

من جهة أخرى، قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدات كفركلا وتل نحاس وهورا والخرايب ووسط بلدة الوزاني، في مرجعيون.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة كفركلا واستهدف حرجها بالقذائف الفوسفورية. واستهدف أطراف بلدة العديسة بالقذائف الفوسفورية.

وفي حاصبيا، استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق راشيا الفخار – الماري.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على أطراف بلدتي طير حرفا والجبين في القطاع الغربي.