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الجمعة 12 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكي وماكرون يُناقشان الحزمة الأمنية المقبلة لكييف

زيلينسكي وماكرون
زيلينسكي وماكرون
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بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إعداد الحزمة الدفاعية التالية لكييف من أجل مواجهة العمليات العسكرية الروسية.

وقال زيلينسكي في منشور عبر قناته على موقع "تيليجرام"، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم الجمعة "على هامش قمة الناتو، ناقشنا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنفيذ قرارات قمة السلام، وكذلك إعداد الحزمة الدفاعية المقبلة والتعاون الأمني ​​وتدريب جيشنا".

وشكر زيلينسكي، ماكرون والشعب الفرنسي على دعمهم المبدئي والثابت لبلاده في مواجهة روسيا.

وكان إيمانويل بون، مستشار السياسة الخارجية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صرح في وقت سابق لـ "يوكرين فورم" بأن أوكرانيا يمكن أن تستخدم الأسلحة المقدمة من فرنسا لضرب أي أهداف عسكرية في روسيا تشكل تهديدًا لأوكرانيا، ولكن ليس الكرملين.

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