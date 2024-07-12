زيلينسكي وماكرون يُناقشان الحزمة الأمنية المقبلة لكييف

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إعداد الحزمة الدفاعية التالية لكييف من أجل مواجهة العمليات العسكرية الروسية.

وقال زيلينسكي في منشور عبر قناته على موقع "تيليجرام"، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم الجمعة "على هامش قمة الناتو، ناقشنا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنفيذ قرارات قمة السلام، وكذلك إعداد الحزمة الدفاعية المقبلة والتعاون الأمني ​​وتدريب جيشنا".

وشكر زيلينسكي، ماكرون والشعب الفرنسي على دعمهم المبدئي والثابت لبلاده في مواجهة روسيا.

وكان إيمانويل بون، مستشار السياسة الخارجية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صرح في وقت سابق لـ "يوكرين فورم" بأن أوكرانيا يمكن أن تستخدم الأسلحة المقدمة من فرنسا لضرب أي أهداف عسكرية في روسيا تشكل تهديدًا لأوكرانيا، ولكن ليس الكرملين.