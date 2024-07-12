إخماد حريق كنيسة الملاك ميخائيل بالإسكندرية

أكد الأنبا لوكاس، كاهن كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا كاراس، أن الحريق الذي نشب في الكنيسة بشارع الهلال بباكوس في محافظة الإسكندرية، محدود جدًا بسبب ماس كهربائي.

وأضاف الأنبا لوكاس ، خلال تصريح صحفي له اليوم: أن ما حدث هو حريق محدود جدًا بسب ماس كهربائي وتمت السيطرة علي الموقف ولا يوجد ما يدعو للقلق إطلاقاً.

واختتم قائلاً: "أطمئنكم جميعاً علي كل شعب الكنيسة وعلي مبني الكنيسة الكل بخير وسلام ولا صحة لتهويل الحدث".

كانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود شب بسبب ماس كهربائي في كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا كاراس في شارع الهلال بباكوس في محافظة الإسكندرية.