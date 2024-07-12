محافظ الغربية يتابع جهود الحماية المدنية للسيطرة على حريق "قلعة الكتان".. صور

انتقل اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية اليوم ، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، على الفور لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية فى إخماد حريق نشب باراضي يتم تخزين الكتان فيها بحضور النائب محمود ابو حسين عضو مجلس الشيوخ.

وأوضح محافظ الغربية أنه فور وصول الإشارة لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام باندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء.

والتقى محافظ الغربية فور وصولة بعدد من أهالي القرية واستمع الى مطالبهم مؤكدا العمل على تلبية كافة المطالب والاحتياجات للمواطنين بالقرية والتي تعد واحدة من أكبر القرى النموذجية الصناعية، والتي تشتهر على مستوى الجمهورية بلقب "قلعة الكتان"، حيث تنفرد بالصدارة بكونها القرية الأكبر فى زراعة الكتان وتصنيعه وتضم عددا كبيرا من المصانع والشون التى تمتد لعدة قرى مجاورة.

ووجه بتواجد كافة الجهات لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق ، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه وتنفيذ أعمال التبريد للموقع .

في السياق ذاته قام المحافظ بجولة مفاجئة بالقرية للتعرف على مستوى النظافة بها مشددا على تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين .

وأشار اللواء اشرف الجندي ، الى حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتي يأتي على رأسها النظافة باعتبارها من أهم أولوياتهم وحق من حقوقهم الأساسية.

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