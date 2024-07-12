الثقافة تعلن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين

أعلنت وزارة الثقافة برنامج الفعاليات التي تشارك بها في النسخة الثانية من مهرجان العلمين، والتي تضن أكثر من 50 فعالية، تُقدّم في المدينة التراثية والمنطقة الترفيهية وأنشطة خاصة للطفل.

ويحفل برنامج وفعاليات مشاركة وزارة الثقافة بمهرجان العلمين 2024، والذي انطلق أمس الخميس، ويستمر لمدة ستة أسابيع حتى 30 أغسطس 2024، بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية للعام الثاني على التوالي، زيادة عدد العروض الفنية والفعاليات الثقافية هذا العام، بعد النجاح الذي حققه مهرجان العلمين العام الماضي.

كما يتضمن برنامج وزراة الثقافة هذا العام مشاركة فرق الفنون الشعبية من المحافظات المصرية، والتى تقدم التراث المصري الأصيل لهذه المدن والمحافظات، ومن بينها فرق "العرش- الوادي الجديد- مطروح- الحرية بالإسكندرية- الإسماعيلية- أسوان- النيل للآلات الشعبية- الأقصر"، فضلا عن مشاركة فريق أوبرا عربي، وفقرات السيرك القومي.

وتشهد الدورة الثانية تخصيص فعاليات مميزة للطفل، ومنطقة عرض متميزة لمنتجات الحرف التراثية والتقليدية، إضافة إلى تقديم عروض، أوبريت عرائس "الليلة الكبيرة، والأراجوز وخيال الظل"، إلى جانب حفل للفائزين والمتميزين من مسابقة "الصوت الذهبي" والتي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، وحفل موسيقي لأوركسترا بيت العود تحت إشراف الفنان نصير شمة.

وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة، في مهرجان العلمين بفرق الفنون الشعبية التابعة لها، والتي تعكس التراث الفني والثقافي لكل محافظة، كفرق الفنون الشعبية، والتنورة والموسيقى العربية، بجانب مشاركة بعض الفائزين بجائزة مصر في عيون أطفال العالم.