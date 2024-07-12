منى عبدالوهاب تكشف الفعاليات الجديدة في مهرجان العلمين: «يو أرينا» و«نبتة»

قالت الإعلامية منى عبدالوهاب، المتحدث الرسمي باسم مهرجان العلمين، إن الجديد هذا العام في مهرجان العلمين هو رفع علم فلسطين بجانب العلم المصري، كما أنه على مستوى الفعاليات والأنشطة والأماكن مثل «يو أرينا»، التي سيقام عليها الفعاليات الغنائية.

وأضافت «عبدالوهاب»، خلال استضافتها ببرنامج «العالم علمين»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلاميتان هدير أبو زيد ولما جبريل، أنه من بين الفعاليات الجديدة في مهرجان العلمين هي إقامة المسرحيات ومهرجان «نبتة».

وأشارت إلى أن منطقة «الأرينا» مجهزة بشكل عالمي، ومواصفات عالمية، وتستوعب حوالي 30 ألف شخص في كل الحفلات.

وتابعت: «متحمسة للغاية لمهرجان نبتة، لأنه لأول في مصر يكون هناك مهرجان خاص بالطفل، ومصصم خصيصا له، هذا الشكل بالاهتمام بالطفل على مستوى الوعي والقدرات العقلية والموهبة وتنمية قدراته شيء إيجابي متحمسة له بشكل ومنتظراه، كما انني متحمسة للمسرح، وفكرة إحياء المسرح في مصر فكرة مهمة وإيجابية».