جرائم حرب.. اعترافات جنود الاحتلال: قتلنا فلسطينيين لشعورنا بالملل

اعترف أفراد من جيش الاحتلال بإطلاق النار على الفلسطينيين دون قيود، وبدافع «الملل»، وتركوا جثثهم فى الشوارع، وسط غياب شبه كامل لضوابط إطلاق النار فى الحرب على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت مجلة «تل أبيب +٩٧٢» إن الجنود «مصرح لهم بفتح النار على الفلسطينيين حسب الرغبة تقريبًا، بمن فى ذلك المدنيون».

وكشفت مصادر من جيش الاحتلال، عن قتل الجنود الصهاينة للمدنيين بشكل «روتيني» لمجرد أنهم دخلوا منطقة وصفها الجيش بأنها «محظورة».

وقال أحد الجنود الذى جرى تعريفه باسم «ب»، والذى قاتل مع القوات النظامية فى غزة لعدة أشهر: «كانت هناك حرية عمل كاملة»، بما فى ذلك فى مركز قيادة كتيبته. وتابع الجندي: «إذا كان هناك (حتى) شعور بالتهديد، فلا داعى للشرح، ما عليك سوى إطلاق النار».

ويقول الجندى «ب»: «عندما يرى الجنود شخصًا يقترب (يجوز إطلاق النار على مركز كتلته (جسده)، وليس فى الهواء)»، مضيفًا «يجوز إطلاق النار على الجميع، فتاة صغيرة وامرأة عجوز».

وقال يوفال جرين، وهو جندى احتياطى يبلغ من العمر ٢٦ عاما، وقاتل بصفته جزءًا من «لواء ٥٥ مظليين» فى نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، والجندى الوحيد الذى تمت مقابلته، والذى كان على استعداد للتعريف باسمه، إنه: «لم تكن هناك قيود على الذخيرة، كان الناس يطلقون النار فقط لتخفيف الملل».

وقال الجندى الاحتياطى «س»، الذى قاتل فى شمال غزة: «الناس يريدون تجربة الحدث (بالكامل). أنا شخصيًا أطلقت بضع رصاصات دون سبب، فى البحر أو على الرصيف أو فى مبنى مهجور، لقد أبلغوا عن الأمر على أنه (نار عادية)، وهو الاسم الرمزى لعبارة (أشعر بالملل، لذا أطلق النار)».

وقال «م»، وهو جندى احتياطى قاتل فى قطاع غزة، إنه عندما لا تكون هناك قوات إسرائيلية أخرى فى المنطقة، فإن «إطلاق النار غير مقيد للغاية، مثل الجنون. وليس فقط الأسلحة الصغيرة: المدافع الرشاشة والدبابات ومدافع الهاون».

فى حين أن إطلاق النار على «المستشفيات والعيادات والمدارس والمؤسسات الدينية، ومبانى المنظمات الدولية» يتطلب تصريحًا أعلى، قال الجندى «أ»، وهو ضابط تحدث للمجلة الإسرائيلية: «عمليًا، يمكننى الاعتماد على الحالات التى قيل لنا فيها ألا نفعل ذلك لإطلاق النار. حتى مع الأشياء الحساسة مثل المدارس، تبدو (الموافقة) كأنها مجرد إجراء شكلي».

وقال الجندى «أ»: «كانت الروح السائدة فى غرفة العمليات هي: أطلقوا النار أولًا، واطرحوا الأسئلة لاحقًا. كان هذا هو الإجماع... لن يذرف أحد دمعة إذا قمنا بتسوية منزل بالأرض عندما لا تكون هناك حاجة لذلك، أو إذا أطلقنا النار على شخص ما».

وقالت الشهادات للمجلة الصهيونية، إن جثث المدنيين تركت على طول الطرق، والأرض المكشوفة، لتتحلل أو تأكلها الحيوانات الضالة، مشيرة إلى أن الجنود فى الجيش الإسرائيلى يخفونها فقط قبل وصول قوافل المساعدات الدولية.

وقال الجندى الاحتياطى «س»: «كانت المنطقة بأكملها مليئة بالجثث. هناك أيضًا كلاب وأبقار وخيول نجت من القصف، وليس لديها مكان تذهب إليه. لا يمكننا إطعامها، ولا نريدها أن تقترب كثيرًا أيضًا؛ لذلك، أحيانًا ترى كلابًا تتجول بأجزاء متعفنة من جسدها. هناك رائحة موت مروعة»، وقال الجندي: «إنه قبل وصول القوافل الإنسانية، تجرى إزالة الجثث».

وتابع الجندى «س»: «تنزل جرافة من طراز (دى -٩)، ومعها دبابة، وتقوم بتطهير المنطقة من الجثث، وتدفنها تحت الأنقاض، وتقلبها جانبًا حتى لا تراها القوافل»، مشيرًا إلى أن «هناك وفيات أكثر مما يجري الإبلاغ عنه».

وأضاف الجندى الاحتياطي: «كنا فى منطقة صغيرة. كل يوم، يُقتل ما لا يقل عن واحد أو اثنين من (المدنيين) لأنهم كانوا يسيرون فى منطقة محظورة، لا أعرف من هو إرهابى ومن ليس كذلك، لكن معظمهم لم يحملوا أسلحة».

ووفق التقرير، فمن بين ٣٢٤ جنديًا إسرائيليًا قتلوا فى غزة، قُتل ٢٨ جنديًا على الأقل بنيران صديقة، وأفادت الشهادات بأن إطلاق النار غير المحدود كان مسؤولًا جزئيًا عن العدد الكبير من الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا بنيران صديقة فى الأشهر الأخيرة.

وشهد الجندى جرين بأن قواعد الاشتباك أظهرت «لامبالاة عميقة» بمصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين فى غزة.

ووفق الشهادات، فإن قواعد إطلاق النار لم تتغير حتى بعد أن قتل جنود إسرائيليون فى الشجاعية ٣ أسرى كانوا يلوحون بأعلام بيضاء فى ديسمبر معتقدين أنهم فلسطينيون، ويتذكر الجندى «ب»: «بالنسبة للرهائن، لم تكن لدينا توجيهات محددة».

وقال جرين: «لقد سمعت تصريحات (من جنود آخرين) مفادها أن الرهائن ماتوا، وليس أمامهم أى فرصة، ويجب التخلى عنهم»، مضيفًا: «(هذا) أزعجنى أكثر... إنهم ظلوا يقولون (نحن هنا من أجل الرهائن)، ولكن من الواضح أن الحرب تلحق الضرر بالرهائن، كانت هذه فكرتى حينها؛ واليوم تبين أن هذا صحيح».

كما أظهر التقرير أن هناك سياسة ممنهجة لإحراق منازل الفلسطينيين بعد احتلالها، وعندما احتل الجنود المنازل، شهد جرين أن السياسة كانت «إذا تحركت، عليك أن تحرق المنزل». وأكد الجندى «ب»: «قبل أن تغادر، قم بإحراق المنزل - كل منزل»، «وهذا مدعوم على مستوى قائد الكتيبة، هذا حتى لا يتمكن (الفلسطينيون) من العودة، وإذا تركنا وراءنا أى ذخيرة أو طعام، فلن يتمكن الإرهابيون من استخدامها».

وقال جرين إن الدمار الذى خلّفه الجيش الإسرائيلى فى غزة «لا يمكن تصوره»، مشيرًا إلى أن الجنود ينهبون أيضًا منازل الفلسطينيين، وأردف: «كثير من الجنود (عاملوا المنازل مثل متجر للهدايا التذكارية، ونهبوا كل ما لم يتمكن سكانها الفلسطينيون من أخذه معهم)».

