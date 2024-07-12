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الجمعة 12 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الليله حفل محمد منير فى إفتتاح مهرجان العلمين.. وجمهوره "وحشتنا يا كينج"

محمد منير
محمد منير
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بعد قليل ينطلق حفل الفنان محمد منير، فى إفتتاح مهرجان العلمين فى دورته الثانية، وتبدأ فعاليات الإفتتاح بحفل الكينج محمد منير، وسط حضور جماهيري كبير.

علق الكثير من الجماهير وعشاق الكينج محمد منير بكثير من السعادة إنتظاراً لحفل منير الليلة من خلال فعاليات إفتتاح مهرجان العلمين فى دورته الثانية، وجاءت أبرز التعلقيات من الجمهور "وحشتنا يا كينج".

وكان قد علق الفنان محمد منير أمس فى تصريحات خاصة  لـ"البوابة نيوز" عن وعده للجمهور بحفل كبير يليق بهم وبالحدث وأهمية المهرجان، وتقديم العديد من الأغاني التى ينتظرها الجمهور.

وتابع منير أنه سعيد بالمشاركة فى إحياء حفل بمهرجان العلمين فى دورته الثانية مثلما أحيا العام الماضي فى دورته الأولى، وأنه يقدر مهرجان العلمين ونجاحه منذ الدوره الأولى.

ويستعد الفنان محمد منير بالتحضيرات الأخيرة لطرح ألبومه الغنائي، وينتظر بعد إنتهاء حفل العلمين أن يعود إلى إستكمال التحضيرات لطرح الألبوم خلال الفترة المقبلة. 

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