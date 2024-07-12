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الجمعة 12 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«إكسترا نيوز» تعرض تقريرًا عن الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة «فيديو»

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
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عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، تقريرًا بعنوان «الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة.. طابع معماري مميز وخدمات متكاملة».

جاء فى التقرير: « من قلب مدينة العلمين الجديدة كنجمة ساطعة على خريطة التطور العمراني الراقي هذة المدينة الساحرة تجسدا مزيجًا فريدًا من الأناقة المعمارية والجاذبية الطبيعية لتشكل وجهة مثالية للعيش والاستثمار، هنا الحى اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة».

كما جاء فى التقرير: « يتميز بموقعه المتميز والفريد حيث يضمن وجوده على الطريق الساحلي الدولي من جهة الشمال وسهولة الوصول اليه، تم إختيار موقع المشروع بعناية شديدة من الدولة حيث يعد من أهم الأماكن الحيوية فى العلمين الجديدة»

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