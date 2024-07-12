الاستخبارات البريطانية: خسائر روسيا خلال مايو ويونيو هي الأعلى منذ بداية الحرب على أوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن متوسط ​​الخسائر القتالية اليومية التي تكبدها الجيش الروسي في أوكرانيا خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، من حيث عدد القتلى والجرحى، كان الأعلى منذ بدء العمليات العسكرية الروسية الشاملة في أوكرانيا؛ حيث بلغ متوسطه 1262 و1163 على التوالي.

وقالت الوزراة في تحديث استخباراتي أوردته عبر تغريدة على منصة "إكس" اليوم الجمعة إن متوسط العدد اليومي للضحايا الروس "القتلى والجرحى" في أوكرانيا طوال شهر أبريل 2024 ظل على نمط عام 2024، بواقع 899 خسارة يوميًا.

وأضافت أن روسيا يُرجح أن تكون فقدت - خلال الشهرين الماضيين - أكثر من 70 ألف جندي، وأشارت إلى أن الزيادة في الخسائر تعكس قرارها بفتح جبهة قتالية جديدة في منطقة خاركيف مع الحفاظ على نفس وتيرة العمليات الهجومية على طول ما تبقى من الجبهة.

وتابعت "على الرغم من أن هذا النهج الجديد قد زاد الضغط على خط المواجهة، إلا أن الدفاع الأوكراني الفعال ونقص التدريب الروسي يقللان من قدرة روسيا على استغلال أي نجاحات تكتيكية، على الرغم من محاولتها توسيع خط المواجهة بشكل أكبر".

وتوقعت المخابرات البريطانية أن يزيد متوسط ​​الخسائر اليومية في روسيا عن 1000 خلال الشهرين المقبلين، حيث تواصل روسيا محاولة "التغلب على المواقع الأوكرانية بكثرة الجنود والعتاد".