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الجمعة 12 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ورش رسوم متحركة للأطفال بمهرجان العلمين

مراسل قناة إكسترا
مراسل قناة إكسترا نيوز
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قالت هدير أبو زيد، مذيعة قناة «إكسترا نيوز» من العلمين، أن فكرة وجود نشاطات وفاعليات خاصة بالأطفال فى مهرجان العلمين شىء مهم جدًا.

وأضافت خلال برنامجها «العالم علمين»، المُذاع من مدينة العلمين الجديدة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: « الفاعليات الموجودة فى مهرجان العلمين تتضمن تعليم الأطفال الرسم، فمسألة أنهم يتعلموا الرسوم المتحركة ،ويحكي حكاية دا بينمى الخيال لأنهم نبتة المجتمع المصري ودا بيساعد الأطفال انهم يكونوا مبتكرين».

وتابعت: «مهرجان العالم علمين هو تسويق كبير لمدينة بحجم العلمين، وذلك يثقل هذة الوجهة السياحية أمام العالم كله».

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