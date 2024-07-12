اقرأ غدًا في «البوابة».. حماس تقترح حكومة فلسطينية غير سياسية لحكم الضفة وغزة بعد الحرب

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 13 يوليو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

38345 شهيدا فى قطاع غزة

الدفاع المدنى الفلسطينى يعثر على ٦٠جثة بعد مجزرة الشجاعية

حماس تقترح حكومة فلسطينية غير سياسية لحكم الضفة وغزة بعد الحرب

جيش الاحتلال يعترف بالفشل خلال هجوم المقاومة

مجموعة السبع تدين إضفاء الشرعية على ٥ مستوطنات صهيونية بالضفة المحتلة

برلين تتهم موسكو.. إحباط محاولة اغتيال لرئيس شركة أسلحة ألمانية بسبب التعاقدات الأوكرانية

بايدن يؤكد قدرته على تحمل الضغوط لولاية جديدة

وطليقة ترامب: مستعدة للترشح لمنصب نائب الرئيس