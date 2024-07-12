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الجمعة 12 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. حماس تقترح حكومة فلسطينية غير سياسية لحكم الضفة وغزة بعد الحرب

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 13 يوليو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

38345  شهيدا فى قطاع غزة

الدفاع المدنى الفلسطينى يعثر على ٦٠جثة بعد مجزرة الشجاعية

حماس تقترح حكومة فلسطينية غير سياسية لحكم الضفة وغزة بعد الحرب

جيش الاحتلال يعترف بالفشل خلال هجوم المقاومة

مجموعة السبع تدين إضفاء الشرعية على ٥ مستوطنات صهيونية بالضفة المحتلة

برلين تتهم موسكو.. إحباط محاولة اغتيال لرئيس شركة أسلحة ألمانية بسبب التعاقدات الأوكرانية

بايدن يؤكد قدرته على تحمل الضغوط لولاية جديدة

وطليقة ترامب: مستعدة للترشح لمنصب نائب الرئيس

العدد
غزة البوابة مجزرة الشجاعية حماس حكومة فلسطينية الحرب