38345 شهيدا فى قطاع غزة.. الدفاع المدنى الفلسطينى يعثر على ٦٠ جثة بعد مجزرة الشجاعية

عثر الدفاع المدني الفلسطيني على حوالي ستين جثة تحت أنقاض المباني في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، شمال القطاع، وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إنه "عندما انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من حي الشجاعية، تم انتشال نحو ستين شهيداً من تحت الأنقاض". وأعلن أن "٨٥٪ من المباني في الحي غير صالحة للسكن"، وأشار إلى "منطقة منكوبة".

كان جيش الاحتلال أعلن أنه أنهى "العمليات" التي بدأها في ٢٧ يونيو ضد حي الشجاعية، الذي كان مسرحا لقتال عنيف منذ ذلك التاريخ وزعم أنه تم خلال أسبوعين القضاء على عشرات المسلحين وتفكيك ثمانية أنفاق ودفع هذا الهجوم عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الفرار بحثاً عن مأوى.

واستمرت المعارك العنيفة طوال الخميس في قطاع غزة، وأعلن جيش الاحتلال أنه يواصل عمليته وسط مدينة غزة ضد مقاتلين زعم أنهم متحصنين في مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كما اندلعت اشتباكات في تل الهوى جنوب المدينة.

كما أعلن جيش الاحتلال أنه يواصل عملياته في منطقة رفح (جنوب)، مؤكدا أن قواته قتلت حسن أبو كويك، أحد قادة قوى الأمن الداخلي التابعة لحركة حماس.

وخلفت الحرب على قطاع غزة ٣٨٣٤٥ شهيدا في قطاع غزة، وفقا لتقرير جديد صدر مساء الخميس عن وزارة الصحة التابعة الفلسطينية.

وفي الجانب الصهيوني قُتل ١١٩٥ شخصًا خلال هجوم حماس في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، وفقًا لإحصاء لوكالة فرانس برس استند إلى مصادر صهيونية رسمية. ووفقاً لجيش الاحتلال، قُتل ٦٨٠ جندياً إسرائيلياً منذ ذلك الحين.

