"بعد هروبها مع مسجل خطر".. كشف غموض مقتل ربة منزل بالفيوم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، فى كشف غموض وملابسات واقعة وفاة ربة منزل على يد والدها وشقيقه، بدائرة قسم شرطة أول الفيوم .

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، قد تلقي بلاغا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بالعثور علي جثة فتاة في العقد الثالث من العمر مقتوله وملقاة باحد الشوارع الجانبية بحي التفتيش .

جرى تشكيل فريق بحث قاده الرائد أحمد السوهاجى رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم أول وشارك فيه النقيب محمد عبد الناصر، والنقيب عبد الوهاب الغندقلى معاونى المباحث، تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائى، والعقيد محمود هيبه مفتش مباحث قسمي اول وثاني الفيوم ، ان الفتاة تدعى شيماء. ح. ع" ، 24 عاما ، ومقيمة بمنطقة التفتيش بمدينة الفيوم، متزوجة ولديها طفلان.

كشفت التحريات، ان وراء الواقعة كلا من والدها ويدعى حمدى. ع" 61 عاما وشقيقها ويدعى أحمد. ح "، 36 عاما، انقضوا عليها بالضرب المبرح بالعصا والشوم حتى لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة الضرب وعللا ذلك سبب سوء سلوكها، وتكرار هروبها من منزل زوجها وهروبها مع مسجل خطر حتى تمكنا من معرفة مكان اختفاءها بمنزل مسجل منذ شهرين تاركة منزل الزوجية وأطفالها، واثناء تأديبها بالضرب فاضت روحها بين أيديهم.

تم تشكيل قوة برئاسة رئيس مباحث القسم ومعاونيه وتم القبض على والد ربة المنزل وشقيقها واعترفا تفصيلا بالواقعة.



وجرى نقل جثتها لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وصرحت النيابة بإستلام الجثة وتم الدفن بمقابر أسرتها بمدينة الفيوم، وجار عرض والدها وشقيقها على النيابة العامة، وأخطرت نيابة بندر الفيوم والتي تتولى التحقيق.