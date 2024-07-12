وسام أبو علي يسجل هدف التقدم للأهلي في شباك بيراميدز

أحرز اللاعب وسام أبو علي هدف التقدم للاهلي في مرمى بيراميدز باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة والمؤجل من الجولة الـ14 للدوري الممتاز.

جاء هدف وسام أبو علي في الدقيقة 17 من بداية اللقاء.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، بينما يمتلك الأهلي 57 نقطة في المركز الثاني من 23 مباراة.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الأهلي الذي يخوض به الفريق مباراة الأهلي وبيراميدز التي تنطلق بعد قليل والمؤجلة من الجولة الـ14 لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - رمي ربيعة - محمد عبدالمنعم - كريم فؤاد

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أكرم توفيق

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- وسام أبو علي - حسين الشحات

تشكيل بيراميدز

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:شريف إكرامي - محمد الشيبي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي

صراع الأهلي وبيراميدز

تواصل الصراع على صدارة ترتيب الدوري الممتاز بين الأهلي وبيراميدز بعد نهاية مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الممتاز في ظل فوز الفريقين على حساب طلائع الجيش والاتحاد السكندري على الترتيب.

وظل الفارق بين بيراميدز متصدر جدول الدوري والأهلي الوصيف بـ11 نقطة، إلا أن الأحمر متبقي له 4 مباريات مؤجلة، ومن ثمّ الفوز بها يمنحه الصدارة بفارق نقطة

ترتيب الدوري المصري

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وبيراميدز على حساب طلائع الجيش والاتحاد السكندري كما يلي:-

1- بيراميدز (68 نقطة) (27 مباراة)

2- الأهلي (57 نقطة) (23 مباراة)

3- المصري البورسعيدي (51 نقطة) (29 مباراة)

4- مودرن سبورت (44 نقطة) (28 مباراة)

5- إنبي (42 نقطة) (+6 أهداف) (29 مباراة)

6- سموحة (42 نقطة) (+3 أهداف) (28 مباراة)

7- الزمالك (41 نقطة) (+13 هدفا) (24 مباراة) يخصم منه 3 نقاط نهاية الموسم

8- زد إف سي (41 نقطة) (+11 هدفا) (27 مباراة)

9- سيراميكا كليوباترا (41 نقطة) (29 مباراة)

10- الاتحاد (38 نقطة) (30 مباراة)

11- طلائع الجيش (35 نقطة) (29 مباراة)

12- البنك الأهلي (33 نقطة) (29 مباراة)

13- الجونة (32 نقطة) (30 مباراة)

14- الإسماعيلي (31 نقطة) (30 مباراة)

15- فاركو (29 نقطة) (30 مباراة)

16- بلدية المحلة (23 نقطة) (29 مباراة)

17- المقاولون العرب (23 نقطة) (27 مباراة)

18-الداخلية (19 نقطة) (30 مباراة).