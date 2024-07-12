رسميًا.. تشيلسي يضم موهبة برتغالية بعقد طويل الأمد

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الجمعة، ضم موهبة برتغالية من الدوري السويسري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تعاقد تشيلسي مع البرتغالي ريناتو فيجا، قادمًا من بازل السويسري بعقد طويل الأمد لمدة 7 سنوات، بالإضافة إلى عام آخر اختياري.

وأكمل تشيلسي تعاقده مع فيجا في صفقة قدرت بـ14 مليون يورو (11.8 مليون جنيه إسترليني، 15.3 مليون دولار).

تشيلسي يتعاقد مع ريناتو فيجا

ووقع صاحب الـ20 عامًا على عقد مع النادي اللندني، يبقيه داخل قلعة ستامفورد بريدج حتى عام 2031 على الأقل.

شارك ريناتو فيجا في 26 مباراة بجميع المسابقات مع نادي بازل في الموسم الماضي، وسجل هدفين وتمريرة حاسمة واحدة.

ويعد فيجا أحد خريجي أكاديمية سبورتنج لشبونة، قبل أن ينتقل إلى بازل في عام 2023، بعد فترة إعارة في أوسبورج.

كان الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني الجديد لفريق تشيلسي، يرغب بشدة في التعاقد مع اللاعب البرتغالي الشاب خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ريناتو فيجا يجيد اللعب كقلب دفاع أيسر أو ظهير أيسر أو لاعب خط وسط ارتكاز (مركز 6)، لذا يعتبر الشاب البرتغالي جوكر بالنسبة إلى ماريسكا مدرب تشيلسي.

ويعتبر ريناتو فيجا، خامس صفقات تشيلسي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد كيرنان ديوسبري هول، وتوسين أدارابيويو، ومارك جويو، وأوماري كيليمان.