إلى «تيتانيك» مجددًا.. رحلة استكشافية مثيرة بعد مأساة أوشن جيت

انطلق فريق من المستكشفين نحو حطام السفينة تيتانيك، في أول رحلة استكشافية منذ حادثة OceanGate المأساوية التي وقعت قبل عام وأدت إلى وفاة خمسة رجال. تقود هذه الرحلة شركة RMS Titanic Inc، التي تمتلك حقوق إنقاذ السفينة، مستخدمة مركبتين يتم التحكم فيهما عن بعد (ROVs) لجمع البيانات من قاع المحيط.

اكتشافات تكنولوجية في أعماق المحيط

المركبات الروبوتية ستغوص إلى عمق 12 ألف قدم (3700 متر) تحت سطح البحر في قاع شمال المحيط الأطلسي، حيث يرقد حطام تيتانيك. الهدف الرئيسي هو التقاط ملايين الصور عالية الدقة لإعداد نموذج ثلاثي الأبعاد جديد للحطام المتدهور بسرعة، والذي قد يتلاشى تمامًا في غضون بضعة عقود.

سيتم أيضًا وضع لوحة تذكارية على قاع البحر تكريمًا للفرنسي بول هنري نارجوليت، مدير الأبحاث في شركة RMS Titanic، الذي كان أحد ضحايا غواصة تيتان الخمسة. وتعد هذه الرحلة هي التاسعة لشركة RMS Titanic Inc إلى موقع الحطام، ولكنها الأولى التي تستخدم فيها فقط مركبات غير مأهولة منذ مأساة أوشن جيت.

تأمين المستقبل: تقنية بديلة لغواصات مأهولة

أفادت شركة RMS Titanic Inc على موقع Reddit هذا الأسبوع بأنها تخطط لإبقاء الروبوتات في الماء لمدة 20 يومًا، وذلك للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول موقع الحطام. وأكدت الشركة للجمهور أنها لن تستخدم غواصات مأهولة هذه المرة، وذلك بعد حادثة تيتان التي وقعت العام الماضي.

قال ديفيد جالو، أحد المشاركين في الرحلة الاستكشافية: "نريد أن نرى الحطام بوضوح ودقة لم نصل إليهما من قبل". ستتبع الروبوتات، التي تم تجهيز أحدها بجهاز مسح ليزر والآخر بكاميرات بصرية، مسارًا ذهابًا وإيابًا عبر قسم من قاع البحر يبلغ طوله 0.8 ميل وعرضه 0.6 ميل. وأوضح الغواص والمستكشف إيفان كوفاكس أن الروبوتات ستصور تيتانيك وموقع الحطام "بأقرب ما يمكن من الكمال الرقمي".

تكريم الضحايا وإحياء الذكرى

بدأت سفينة تيتان غوصها نحو تيتانيك في صباح يوم 18 يونيو 2023، لكن الاتصال انقطع بعد ساعة و45 دقيقة من الغوص. بعد بحث محموم استمر أربعة أيام، اكتشفت مركبة تحت الماء يتم التحكم فيها عن بعد حطام تيتان، على بعد حوالي 1600 قدم من مقدمة السفينة تيتانيك. وسيتم إقامة حفل تذكاري مشترك على متن السفينة لجميع الرجال الخمسة الذين لقوا حتفهم بسبب "انفجار كارثي".

الرحلة إلى المجهول: إحياء إرث تيتانيك

تستعد شركة RMS Titanic Inc لاستكشاف حطام تيتانيك مجددًا باستخدام تقنيات حديثة تهدف إلى تقديم رؤية شاملة ودقيقة للحطام. تعد هذه الرحلة الاستكشافية محاولة أخرى للحفاظ على إرث تيتانيك ولجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات قبل أن يختفي الحطام تمامًا. سيتم توثيق الحطام بشكل مفصل بواسطة الروبوتات التي تم تجهيزها بأحدث التقنيات في مجال المسح والتصوير.

هذه الرحلة ليست مجرد استكشاف للعمق، بل هي رحلة في الزمن، تعيد إحياء ذكرى السفينة العظيمة التي غرقت في عام 1912، وتكرم أرواح من ضحوا بحياتهم لاستكشاف هذا اللغز التاريخي. يستمر البحث عن الحقيقة في أعماق المحيط، مع التزام كامل بالسلامة والتكنولوجيا المتقدمة لضمان أن تكون هذه الرحلة الاستكشافية ناجحة وآمنة.

ستقدم هذه الرحلة نظرة جديدة ومثيرة على حطام تيتانيك، مما يتيح للعالم فرصة لرؤية هذه السفينة العظيمة كما لم نرها من قبل. وتعد هذه المغامرة خطوة جديدة نحو فهم أفضل لمأساة تيتانيك، وتكريمًا دائمًا لمن فقدوا حياتهم في هذه الكارثة البحرية.