الإعلان عن مشاركة محمد منير بمهرجان العلمين تزيد سخونة الأجواء

قالت لانا جبريل، مذيعة قناة «إكسترا نيوز»، أنه منذ إعلان إدارة المهرجان عن مشاركة الفنان الكبير محمد منير فى مهرجان العلمين، والجميع يتسائل على التفاصيل والتذاكر.

وأضافت خلال برنامجها «العالم علمين»، والمُذاع من مدينة «العلمين الجديدة»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: « المهرجان بيعلى سقف توقعاتنا، وتابعنا رياضات على شواطىء العلمين الجديدة، الكرة الشاطئية ولعبة بادل، وهى لعبة من أكثر الألعاب التى كانت موجودة فى المهرجان فى نسخته الماضية وليها شعبية كبيرة».

وتابعت: « مهرجان العلمين كرنفال منذ الصباح وحتى المساء، هتيجي العلمين هتعمل كل حاجة حلوة، الى جانب الشواطىء المفتوحة وغير المفتوحة لرواد مدينة العلمين الجديدة».