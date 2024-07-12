حماس تطلب ضمانا مكتوبا بعدم استأنف العدوان على غزة بعد إطلاق سراح الرهائن

قال رئيس المكتب السياسي لحماس في لبنان أحمد عبد الهادي، خلال مقابلة مع وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن الحركة أبدت "مرونة" في بعض النقاط لكنها تواصل الإصرار على أن "المفاوضات يجب أن تستمر من أجل الوصول لوقف دائم لإطلاق النار."

وأضاف إن: "نتنياهو يمكنه وقف المفاوضات وبالتالي استئناف العدوان في أي وقت،" متابعا: "نريد شيئا مكتوبا لضمان استمرار المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ".

وأوضح إن حماس لا تتوقع استئناف دورها كحزب حاكم في غزة بعد انتهاء العدوان لكنها تريد أن ترى حكومة فلسطينية من التكنوقراط. وشدد علي إن الشكل الذي يجب أن يتخذه الحكم المستقبلي في القطاع هو "مسألة فلسطينية يتفق عليها الشعب الفلسطيني" وليست مطروحة على الطاولة في المفاوضات الحالية.

وأكد: "لا نريد أن نحكم غزة بمفردنا مرة أخرى في المرحلة المقبلة. نريد شراكة وإجماع وطني."

وأشار إلي إنه من المتوقع عقد اجتماع بين حماس وحركة فتح في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر، مضيفا: "إننا نأمل أن يسفر هذا الاجتماع عن إجماع وطني."