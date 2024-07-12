هدير أبوزيد من «العلمين»: الجميع ينتظر حفل محمد منير

قالت هدير أبو زيد، مذيعة قناة «إكسترا نيوز»، أن الجمهور يشتاق وينتظر حفلات الفنان الكبير محمد منير، مشيرًة الى أن حفلاته تكون خاصة ومميزة.

وأضافت خلال برنامجها «العالم علمين»، والمُذاع من «العلمين الجديدة»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، قائلًة «الناس كلها بتشتاق وتستني حفلات الكينج محمد منير لأنها حفلة خاصة، كل الناس تشتاق لها، والحقيقة جمهور محمد منير ميتوصفش بكلمات لأنه بيعشق محمد منير، والحالة التى يعيشونها فى حفلاته، جلسة مع النفس تطلع منها مستمتع بشكل كبير».

وتابعت: «لأكثر من 5 عقود منير متربع على قلوب عشاقه، وهو دائمًا قادر أنه يواصل الحلم ويكون موجود ومتفرد، يغرد وحيدًا خارج أى دائرة للمنافسة، كل حفلة بنشوف أن الجمهور اللى بيكون داخل الحفلات عدده كبير جدًا ، والجمهور خارج الحفلات يكون أكثر وأكثر».

وأكملت: «محمد منير حالة لم تتكرر مرة أخرى، الناس بتفضل منتظره حفلاته، عشان كده فكرة ان البداية والافتتاح يكون مع الكينج محمد منير بداية قوية جدًا، والناس كلها من امبارح بتسأل على تفاصيل الحفلة».