طلاب جامعة قناة السويس يبتكرون تصميمات جديدة لقياس درجة جودة الثمار

تمكن طلاب كلية الزراعة جامعة قناة السويس الفنون من ابتكار مشروع جديد لقياس وتقدير درجة نضج الثمار والفاكهة خلال فترة التخزين باستخدام تقنيات حديثة لتكون أكثر أمانًا وكفاءة دون فتح الكراتين الخاصة بالثمار أثناء الشحن والتفريغ .

تمكنت الطالبة منة الله عادى البالغة من العمر 22 عاما بالتعاون مع فريق من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الزراعة جامعة قناة السويس من ابتكار وتصميم تطبيق جديد لانف صناعية لقياس وتقدير درجة نضج الثمار للتأكد من صحتها أثناء التغليف والتعبئة دون الحاجة للفتح مما يساهم فى خلق بيئة مناسب للنقل والشحن والتفريغ باستخدام تقنيات حديثة تتناسب مع جميع المنتجات الزراعية والفواكه.

تفاصيل المشروع : يهدف المشروع إلى خدمة أصحاب المخازن والشركات الخاصة من خلال منتج يناسب معهم فى الاستخدامات اليومية الطبيعة فى حياتهم اليومية مدمج بتقنيات متقدمة مما يسمح له بالكشف على جميع المخزون بطريقة آمنة وتحديد التالف منها أثناء الفحص.

وجاءت فكرة المشروع من البداية عن طريق رغبة الفريق في عمل مشروع يساعد أصحاب المزارع والشركات فى فحص الثمار أثناء وعقب التخزين للتأكد من سلامة الثمار بطريقة سريعة وآمنة.

وبناء على الاقتراحات توصلنا إلى الفكرة النهائية وقام هذا المشروع بمساعدة أفراد التيم والذى يتكون من (منة الله عادل إبراهيم ،منة الله محمود ثابت ،منة الله الفلاح ،روان علاء الدين ،مشرف المشروع دكتور مجدي اسماعيل سيف)

والفكرة هى مشروع أنف صناعية لقياس وتقدير درجة نضج ثمار الفاكهة خلال فترة التخزين .

يهدف المشروع إلى حل المشاكل التي يواجهها أصحاب المخازن والتعامل بشكل طبيعي وسلس مع مفردات البيئة المحيطة والاندماج بشكل فعال وناجح في البيئة المحيطة للتأكد السريع من سلامة ثمار الفاكهة أثناء وعقب التخزين بكل سهولة وبطريقة مباشر وامنة اثناء عملية المتابعة الدورية .