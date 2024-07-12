بيراميدز يواجه الأهلي بالقوة الضاربة في مباراة قمة الدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

يحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في التاسعة من مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة 14 من بطولة الدوري.

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمد الشيبي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي

مباراة الأهلي وبيراميدز تنطلق في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ويبحث كل فريق عن تحقيق الفوز في مباراة الأهلي وبيراميدز .

صراع الأهلي وبيراميدز

تواصل الصراع على صدارة ترتيب الدوري الممتاز بين الأهلي وبيراميدز بعد نهاية مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الممتاز في ظل فوز الفريقين على حساب طلائع الجيش والاتحاد السكندري على الترتيب.

وظل الفارق بين بيراميدز متصدر جدول الدوري والأهلي الوصيف بـ11 نقطة، إلا أن الأحمر متبقي له 4 مباريات مؤجلة، ومن ثمّ الفوز بها يمنحه الصدارة بفارق نقطة

ترتيب الدوري

جاء ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي وبيراميدز على حساب طلائع الجيش والاتحاد السكندري كما يلي:-

1- بيراميدز (68 نقطة) (27 مباراة)

2- الأهلي (57 نقطة) (23 مباراة)

3- المصري البورسعيدي (51 نقطة) (29 مباراة)

4- مودرن سبورت (44 نقطة) (28 مباراة)

5- إنبي (42 نقطة) (+6 أهداف) (29 مباراة)

6- سموحة (42 نقطة) (+3 أهداف) (28 مباراة)

7- الزمالك (41 نقطة) (+13 هدفا) (24 مباراة) يخصم منه 3 نقاط نهاية الموسم

8- زد إف سي (41 نقطة) (+11 هدفا) (27 مباراة)

9- سيراميكا كليوباترا (41 نقطة) (29 مباراة)

10- الاتحاد (38 نقطة) (30 مباراة)

11- طلائع الجيش (35 نقطة) (29 مباراة)

12- البنك الأهلي (33 نقطة) (29 مباراة)

13- الجونة (32 نقطة) (30 مباراة)

14- الإسماعيلي (31 نقطة) (30 مباراة)

15- فاركو (29 نقطة) (30 مباراة)

16- بلدية المحلة (23 نقطة) (29 مباراة)

17- المقاولون العرب (23 نقطة) (27 مباراة)

18-الداخلية (19 نقطة) (30 مباراة)