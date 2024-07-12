التحقيق في تعدي أشخاص على سنتر تعليمي وإصابة مدرسين و 5 طلاب بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقاتها في واقعة تعدي بعض الأشخاص على مركز تعليمي بأكتوبر وإصابة مدرسين اثنين و 5 طلاب، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة، ومناقشة شهود العيان وسماع اقوال المصابين، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان المشاجرة .

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالتعدي على مركز تعليمي في أكتوبر بصحبة آخرين.

وأشارت التحقيقات الى أن المتهم استعان بآخرين وتهجم على المركز التعليمي وأصاب مدرسين اثنين و5 طلاب في المركز التعليمي بسبب خلافات بينه وبين القائمين على المركز.

ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية من أحد المدرسين أفاد فيه قيام بعض الأشخاص "يعرف أحدهم" بالتعدي عليه وعلى طلاب داخل المركز، بسبب خلافات سابقة بينهم.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.