مباراة الأهلي وبيراميدز.. تفاصيل إصابة عمر كمال عبدالواحد

كشف الدكتور أحمد جاب الله تفاصيل الإصابة التي تعرض لها عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق قبل مباراة الأهلي وبيراميدز التي تنطلق بعد قليل على استاد القاهرة الدولي.

وقال طبيب الأهلي إن عمر كمال عبدالواحد، اشتكى من نزلة معوية حادة وخضع لفحص طبي، وبناءً عليه خرج من حسابات الجهاز الفني لمباراة الأهلي وبيراميدز.

صراع الأهلي وبيراميدز

تواصل الصراع على صدارة ترتيب الدوري الممتاز بين الأهلي وبيراميدز بعد نهاية مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الممتاز في ظل فوز الفريقين على حساب طلائع الجيش والاتحاد السكندري على الترتيب.

وظل الفارق بين بيراميدز متصدر جدول الدوري والأهلي الوصيف بـ11 نقطة، إلا أن الأحمر متبقي له 4 مباريات مؤجلة، ومن ثمّ الفوز بها يمنحه الصدارة بفارق نقطة

ترتيب الدوري

جاء ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي وبيراميدز على حساب طلائع الجيش والاتحاد السكندري كما يلي:-

1- بيراميدز (68 نقطة) (27 مباراة)

2- الأهلي (57 نقطة) (23 مباراة)

3- المصري البورسعيدي (51 نقطة) (29 مباراة)

4- مودرن سبورت (44 نقطة) (28 مباراة)

5- إنبي (42 نقطة) (+6 أهداف) (29 مباراة)

6- سموحة (42 نقطة) (+3 أهداف) (28 مباراة)

7- الزمالك (41 نقطة) (+13 هدفا) (24 مباراة) يخصم منه 3 نقاط نهاية الموسم

8- زد إف سي (41 نقطة) (+11 هدفا) (27 مباراة)

9- سيراميكا كليوباترا (41 نقطة) (29 مباراة)

10- الاتحاد (38 نقطة) (30 مباراة)

11- طلائع الجيش (35 نقطة) (29 مباراة)

12- البنك الأهلي (33 نقطة) (29 مباراة)

13- الجونة (32 نقطة) (30 مباراة)

14- الإسماعيلي (31 نقطة) (30 مباراة)

15- فاركو (29 نقطة) (30 مباراة)

16- بلدية المحلة (23 نقطة) (29 مباراة)

17- المقاولون العرب (23 نقطة) (27 مباراة)

18-الداخلية (19 نقطة) (30 مباراة)