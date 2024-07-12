«الدين لله والفقه للجميع» .. سعد الدين الهلالي: العلوم الشرعية تعليمية وليست مهنية

أكد الدكتور سعد الدين الهلالي استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أنه لا يوجد متخصصون في العلوم الشرعية ككل، حيث إن العلوم الشرعية تعليمية وليست مهنية، متسائلًا لماذا ينصبون أنفسهم مهنيين.

وقال «الهلالي» لـ «البوابة نيوز»، إن نبي الله عيسى عليه السلام، قال: «إن الله يحب العبد يتخذ المهنة يستغني بها عن الناس، ولا يُحب العبد أن يتخذ الدين مهنة»، فصاحب المهنة دائمًا يحافظ على سر مهنته ويخفيه حتى يجذب عملاء.

وتابع استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الدين لله وفقه الدين للكل، فصاحب القرآن هو «رب العزة» وصاحب تفسيراته هو «المخلوق».