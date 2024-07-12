ads
الجمعة 12 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تعرف على أهم فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استعرضت قناة إكسترا نيوز، أبرز فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، إذ أن مهرجان العلمين بدأ أمس الخميس 11 يوليو، في دروته الثانية للمهرجان والذي سيستمر لمدة شهرين وسينتهي في 30 أغسطس القادم

زار المهرجان في دورته الأولى العام الماضي حوالي مليون زائر والمهرجان يستهدف مضاعفة الرقم في دروته الحالية والذي صرح به عمرو الفقي المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويتضمن المهرجان حفلات غنائية لأكبر نجوم الوطن العربي، منهم عمرو دياب، كاظم الساهر، تامر حسني، ويجز وغيرهم من النجوم الكبار.

ويفتتح النجم محمد منير حفلات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية اليوم الجمعة، ويقدم حفلا غنائيا ضخما في مدينة العلمين الجديدة، ويطرب جمهوره ومحبيه بأجمل أغانيه القديمة والجديدة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته حفله الغنائي هناك العام الماضي، وكانت منصة تذكرتي أتاحت الفئات المختلفة لتذاكر الحفل عبر موقعها الإلكتروني.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

إكسترا نيوز العلمين الجديدة المتحدة للخدمات الإعلامية النجم محمد منير تامر حسن حفلات مهرجان العلمين شركة المتحدة للخدمات الإعلامية فعاليات مهرجان العلمين مدينة العلمين الجديدة