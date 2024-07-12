رامي صبري يروج لألبومه الجديد "أنا جامد كده كده"

روج الفنان رامي صبري لألبومه الجديد، والذى يحمل عنوان "أنا جامد كده كده"، والمنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.

https://www.instagram.com/reel/C9U8KJ9Io_l/?igsh=b2Nrc3h0a2UyeXZp

ونشر الفنان رامى صبري على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، جزء من الأغنية الخاصة بالألبوم بعنوان "أنا جامد كده كده".

وجاء توزيع الأغنية بشكل مختلف وموسيقي جديده، وجاءت تعليقات المتابعين ورواد السوشيال ميديا بالاشاده بكلمات الأغنية وتوزيعها والموسيقي المستخدمة بشكل جديد.



يشار أن الفنان رامى صبرى قد طرح منذ فترة أغنية "حبينا"، والتى حققت نجاحاً كبيراً مع الجمهور، الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين، وتوزيع طارق توكل، إلى جانب تحقيق اغنية "يمكن خير" نجاحاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة.