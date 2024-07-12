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الجمعة 12 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميار شريف تتأهل إلى نصف نهائي بطولة جراند إيست للتنس

ميار شريف
ميار شريف
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تأهلت ميار شريف نجمة التنس المصرية، اليوم الجمعة، إلى الدور نصف النهائي من بطولة جراند إيست 88 المفتوحة للتنس ذات الـ125 نقطة، بعد فوزها على الكولومبية إيميلينا أرانجو.

وتفوقت ميار شريف المصنفة رقم 78 عالميًا على  إيميلينا أرانجو المصنفة رقم 122 عالميًا، بمجموعتين دون رد بنتيجة (6-4 و6-2).

ميار شريف إلى نصف نهائي جراند إيست 88 المفتوحة للتنس

وفازت ميار شريف على إيميلينا بسهولة في مباراة دور ربع النهائي، التي اقيمت اليوم واستغرقت ساعة و25 دقيقة، لتبلغ دور نصف النهائي من بطولة جراند إيست 88 المفتوحة للتنس.

وتواجه ميار شريف في نصف النهائي، الفائزة من مباراة السلوفينية داليلا جاكوبوفيتش، المصنفة رقم 93 عالميًا، والفرنسية جانيكيجيفيتش، المصنفة رقم 225 عالميًا. 

ميار شريف تغلبت على الأمريكية ماريا ماتياس في مباراة دور الـ16، وعلى الروسية بولينا كودرميتوفا بدور الـ32، قبل انسحاب الأخيرة خلال المجموعة الثانية.

تقام بطولة جراند إيست 88 المفتوحة للتنس في فرنسا، خلال الفترة من 6 حتى 14 من شهر يوليو الجاري.

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