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الجمعة 12 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وصول حافلتي الأهلي وبيراميدز إلى استاد القاهرة

حافلة فريق بيراميدز
حافلة فريق بيراميدز
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وصلت منذ قليل حافلتي الأهلي وبيراميدز إلى استاد القاهرة الدولي استعدادا للمباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم بالدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء على ارضية استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي 2023 - 2024.

صراع الأهلي وبيراميدز

تواصل الصراع على صدارة ترتيب الدوري الممتاز بين الأهلي وبيراميدز بعد نهاية مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الممتاز في ظل فوز الفريقين على حساب طلائع الجيش والاتحاد السكندري على الترتيب.
وظل الفارق بين بيراميدز متصدر جدول الدوري  والأهلي الوصيف بـ11 نقطة، إلا أن الأحمر متبقي له 4 مباريات مؤجلة، ومن ثمّ الفوز بها يمنحه الصدارة بفارق نقطة 

 ترتيب الدوري المصري

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وبيراميدز على حساب طلائع الجيش والاتحاد السكندري كما يلي:-
1- بيراميدز (68 نقطة) (27 مباراة)
2- الأهلي (57 نقطة) (23 مباراة)
3- المصري البورسعيدي (51 نقطة) (29 مباراة)
4- مودرن سبورت (44 نقطة) (28 مباراة)
5- إنبي (42 نقطة) (+6 أهداف) (29 مباراة)
6- سموحة (42 نقطة) (+3 أهداف) (28 مباراة)
7- الزمالك (41 نقطة) (+13 هدفا) (24 مباراة) يخصم منه 3 نقاط نهاية الموسم
8- زد إف سي (41 نقطة) (+11 هدفا) (27 مباراة)
9- سيراميكا كليوباترا (41 نقطة) (29 مباراة)
10- الاتحاد (38 نقطة) (30 مباراة)
11- طلائع الجيش (35 نقطة) (29 مباراة)
12- البنك الأهلي (33 نقطة) (29 مباراة)
13- الجونة (32 نقطة) (30 مباراة)
14- الإسماعيلي (31 نقطة) (30 مباراة)
15- فاركو (29 نقطة) (30 مباراة)
16- بلدية المحلة (23 نقطة) (29 مباراة)
17- المقاولون العرب (23 نقطة) (27 مباراة)
18-الداخلية (19 نقطة) (30 مباراة)

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