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الجمعة 12 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم 10 منازل جنوب الخليل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم الاعتداء على مسجد الحرم الإبراهيمي، حيث يسعى الاحتلال إلى ضم هذا المسجد للمستوطنات الصهيونية.

وأكدت السلامين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاعتداءات على مدينة الخليل متتالية بصورة مكثفة بين الحين والآخر، وبالتالي سقط عدد كبير من الشهداء والمصابين في هذه الحرب منذ بداية أحداث 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت أن قوات الاحتلال قامت بهدم عشرة منازل جنوب مدينة الخليل، كما أن هناك الكثير من المنازل السكنية في هذه المنطقة مؤهلة للسقوط على من بها من سكان.

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