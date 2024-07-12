المتحدث باسم أونروا: نحتاج مليارات الدولارات لإعادة الإعمار في قطاع غزة

قال عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم وكالة أونروا في غزة، أنه من المهم استمرار الوكالة ومواصلة تقديم الدعم اللازم لها حتى تتمكن من أداء مهامها، لأن هناك ما يقرب من 2.3 مليون فلسطيني بقطاع غزة يعتمدون على الوكالة بشكل كُلي.

وأكد متحدث أونروا، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن وكالة أونروا تحتاج إلى عشرات المليارات من الدولارات لإعادة الإعمار في قطاع غزة، حيث حدث انهيار كامل لكافة المرافق والخدمات في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني المكثف على غزة.

وأضاف أن كل الدول التي أوقفت دعمها لأونروا استأنفت التمويل باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن "محاولات الاحتلال الإسرائيلي لاستبدال الوكالة لم تنجح ".