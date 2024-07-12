مقتل إرهابيين اثنين أحدهما قيادي في تنظيم داعش شمال شرق العراق

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، عن مقتل إرهابيين اثنين أحدهما قيادي خطر في تنظيم داعش ضمن محافظة ديالى شمال شرق البلاد.

وذكرت القيادة في بيان لخلية الإعلام الأمني أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، من خلال الإجراءات التعبوية والمراقبة الفنية، في متابعة قوات عصابات تنظيم داعش الإرهابية المنهزمة، وبعملية نوعية بطولية، تمكنت قوة مشتركة من أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية والفوج الأول لواء مغاوير قيادة عمليات ديالى، من محاصرة إرهابيين اثنين والاشتباك معهما في أحد بساتين قرية العيد في محافظة ديالى"، مشيرًا الى أنه "تم قتلهما وقد كان أحدهما يرتدي حزامًا ناسفًا وبيده صاعق التفجير، وتم تفكيك الحزام من قبل فرق المعالجة".

وأضاف البيان أنه "ومن خلال المعلومات فإن أحد القتلى هو الإرهابي المجرم المكنى (أبو الحارث) ما يسمى مسئول خان بني سعد ضمن قطاع ديالى".