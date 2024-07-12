رسميًا.. إنتر ميلان يوقع عقدًا جديدًا مع سيموني إنزاجي

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، عن توقيع عقد جديد مع مدربه سيموني إنزاجي يمتد حتى صيف عام 2026.

وأكد نادي إنتر ميلان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، تجديد عقد المدير الفني للفريق سيموني إنزاجي حتى فترة الانتقالات الصيفية لعام 2026.

تجديد عقد سيموني إنزاجي مع إنتر ميلان

حقق إنزاجي لقب الدوري الإيطالي مع الإنتر في الموسم الماضي، ليحصل على جائزة أفضل مدرب في الكالتشيو بموسم 2023-2024.

جاء هذا القرار من نادي إنتر ميلان بعد موسمين ناجحين لـ إنزاجي مع فريق الأفاعي، حيث قاد صاحب الـ48 عامًا، النيراتزوري للتتويج بـ6 بطولات، بواقع 3 بطولات سوبر إيطالي، بالإضافة إلى مرتين لكأس إيطاليا، ومرة واحدة الدوري الإيطالي.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، أن إنزاجي سيحصل على راتب سنوي قدره 6.5 مليون يورو، وهو ما يجعله من أعلى المدربين أجرًا في الدوري الإيطالي، وذلك بحسب شبكة «سكاي سبورت» إيطاليا.

ووصل إنتر ميلان تجت قيادة سيموني إنزاجي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي، لكنه خسر من مانشستر سيتي بهدف للا شئ.