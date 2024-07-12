«العدل الدولية» تصدر حكها القانوني بشأن احتلال إسرائيل لفلسطين الجمعة المقبل

قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أنها ستصدر رأيها بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في 19 يوليو المقبل، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وقدم 52 دولة حججا لدي محكمة العدل الدولية حول التداعيات القانونية لأفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في فبراير الماضي، بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية في عام 2022 إصدار رأي استشاري غير ملزم.

وبينما تجاهلت إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، فإن حكم محكمة العدل الدولية، الأسبوع المقبل، قد يضيف ضغوطا سياسية بشأن عدوانها المدمر المستمر منذ تسعة أشهر علي قطاع غزة.

وتعد محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات العامة بين الدول وتصدر أحكام بشأن القضايا القانونية الدولية.