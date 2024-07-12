حماس: إضرام النار في مبانٍ مأهولة بتل الهوى يؤكد ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية

قالت حركة حماس، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن إضرام النار في مبانٍ مأهولة ومنع وصول الدفاع المدني إليها في تل الهوى يؤكد ارتكاب الاحتلال مجازر وفظائع تتمحور حول استمرار جرائمه في حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضد قطاع غزة، حسبما جاء بفضائية "القاهرة الإخبارية".

وأضافت حماس، على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمحاكم الدولية وقف حرب الإبادة وجرائم الاحتلال البشعة.

في سياق متصل، قال بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن الدفاع المدني يؤكد انتشال 18 شهيدًا من منطقة الصناعة وتل الهوى غرب مدينة غزة، مع تراجع جيش الاحتلال من تلك المناطق.

وأضاف "جبر" خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت غارة بمنطقة المواصي، وهي منطقة مكتظة بالنازحين الفلسطينيين بالقرب من مدينة خان يونس، وأسفرت عن شهيدين وعدد من الإصابات.

وأوضح أن انسحاب قوات الاحتلال من بعض المناطق كشف عددًا من الحقائق عن المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق تلك المنطقة، ولازالت طواقم الدفاع المدني تواصل عمليات البحث عن الشهداء داخل تلك المناطق.