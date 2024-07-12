الأهلي وبيراميدز.. استاد القاهرة جاهز لقمة الدوري "صور"

ظهر استاد القاهرة الدولي في أبهى صورة استعدادا لاستضافة مباراة الأهلي وبيراميدز مساء اليوم الجمعة في موقعة قمة الدوري الممتاز.

تقام مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقبل مباراة الأهلي وبيراميدز.. يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة بينما يمتلك الأهلي 57 نقطة في المركز الثاني ولديه 4 مباريات مؤجلة.

غيابات الأهلي أمام بيراميدز

استبعد كولر عدد من اللاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز وضمت قائمة المستبعدين كل من مصطفي مخلوف ومحمود متولي وعلي معلول وعمرو السولية وبيرسي تاو ومحمود كهربا ومحمد الضاوي "كريستو".

كما يغيب عن قائمة الأهلي الثلاثي حمزة علاء وأحمد كوكا وكريم الدبيس، بسبب تواجدهم مع بعثة المنخب الأولمبي استعدادا لأولمبياد باريس 2024.



قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمود الزنفلي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - عمر كمال – رامي ربيعة.

خط الوسط: أكرم توفيق - حسين الشحات - إمام عاشور - كريم وليد - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - أليو ديانج - طاهر محمد طاهر - مروان عطية- رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي.