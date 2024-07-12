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الجمعة 12 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كيف انتصرت المتحدة للرأي العام؟

الشركة المتحدة للخدمات
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
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قال الكاتب الصحفي محمد عادل مدير تحرير مجلة روزا اليوسف ، تعليقاً على مقال رأي له بعنوان: «كيف انتصرت المتحدة للرأي العام؟»، إنه يبرز انتصار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للرأي العام والقواعد المهنية بعد قرارها بإنهاء تعاقد الكابتن أحمد شوبير، مشيداً بتوقيت القرار.

وتابع «عادل»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»: «اختيار الشركة المتحدة للتوقيت المثالي للغاية للإعلان عن هذا القرار، فقرار مثل هذا في مثل هذا التوقيت وبهذه السرعة والحسم، بغض النظر عن الحيثيات، يعكس الاحترام كبير منها للرأي العام».

وأكد الكاتب الصحفي، «أياً كانت نجوميتك وحجمك لا يصح بأي صورة أو شكل من الأشكال أن يتحدى أي شخص الرأي العام، وكابتن شوبير لا يختلف أحد عليه وأنه أحد أعمدة الإعلام الرياضي المصري وله باع طويل في المهنة، وهو ما ذكرته في المقال، وأنه ليدر ومؤثر».

أحمد شوبير الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الكاتب الصحفى انتصار مداخلة هاتفية محمد عادل مجلة روزا اليوسف