وزيرة خارجية سلوفينيا: يجب مساندة المانحين لتقديم التمويل اللازم لوكالة أونروا

طالبت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون، بمساندة المانحين لتقديم التمويل والدعم اللازم لوكالة أونروا لا سيما في مجال التعليم .

جاء ذلك خلال إلقاء كلمتها بمؤتمر الإعلان عن التبرعات لوكالة أونروا لعام 2024، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأضافت وزيرة خارجية سلوفينيا، أن وكالة أونروا تمثل مسؤولية تاريخية تقع على عاتق الأمم المتحدة.

في سياق متصل، قال فيليب لازاريني المفوض العام لأونروا، أن أكثر من 6 آلاف شخص في قطاع غزة لا يزالون تحت الأنقاض، كما أن هناك نحو 190 منشأة تابعة للأونروا دمرها القصف الإسرائيلي، وأكثر من 500 شخص قتلوا أثناء سعيهم للحصول على خدماتها، وطلبنا 1.2 مليون دولار لسد الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، ولم نتلق سوى 20%.