رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: مستوى القتل في غزة لا مثيل له

قال دينيس فرانسيس، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "أونروا"، أن أونروا عرفت الكثير من الأزمات، لكن مستوى القتل في غزة لا مثيل له، مضيفًا إلى أنه يجب على المنظمة الدولية ضمان تلقي الدعم المالي اللازم لمواصلة عمل أونروا، حسبما ورد بمؤتمر إعلان التبرعات لوكالة الأونروا، المذاع على فضائية القاهرة الإخبارية.

وأوضح رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن وكالة أونروا على شفا الانهيار المالي، لذا يجب تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط عبر حل الدولتين.