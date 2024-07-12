مهرجان المهن التمثيلية المسرحي يطلق اسم علاء عبدالعزيز سليمان على دورته السابعة

قررت إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إطلاق اسم الدكتور الراحل علاء عبدالعزيز سليمان على دورته السابعة التي تنطلق في الخامس عشر من سبتمبر 2024.

يشار إلى أن الدكتور علاء عبدالعزيز، كان يعمل أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.

كما شغل الدكتور علاء عبدالعزيز منصب رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

كتب الدكتور علاء عبدالعزيز العديد من المسرحيات من أهمها: "حكاية لم تروها شهرذاد"، و"ون ون"، و"معرض القهر"، و"الوليمة"، و"ازعاج"، كما قدم العديد من الورش المسرحية.

يذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، يرأسه الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني.



