ads
الجمعة 12 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مهرجان المهن التمثيلية المسرحي يطلق اسم علاء عبدالعزيز سليمان على دورته السابعة

الدكتور الراحل علاء
الدكتور الراحل علاء عبدالعزيز سليمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إطلاق اسم الدكتور الراحل علاء عبدالعزيز سليمان على دورته السابعة التي تنطلق في الخامس عشر من سبتمبر 2024.

يشار إلى أن الدكتور علاء عبدالعزيز، كان يعمل أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.

كما شغل الدكتور علاء عبدالعزيز منصب رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

كتب الدكتور علاء عبدالعزيز العديد من المسرحيات من أهمها: "حكاية لم تروها شهرذاد"، و"ون ون"، و"معرض القهر"، و"الوليمة"، و"ازعاج"، كما قدم العديد من الورش المسرحية.

يذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، يرأسه الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني.

 

علاء عبدالعزيز سليمان مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي الدورة السابعة المعهد العالي للفنون المسرحية أكاديمية الفنون