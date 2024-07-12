مانشستر يونايتد يمدد عقد مدافعه لموسم إضافي

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تمديد عقد مدافعه المخضرم جوني إيفانز لموسم إضافي، ليبقى مع الفريق حتى صيف عام 2025.

إيفانز عاد إلى مانشستر يونايتد في صيف 2023 بعقد قصير الأمد، بعد مغادرته النادي عام 2015، ليشارك مع الشياطين الحمر في الفترة التحضيرية للموسم الماضي، ثم أعلن النادي استمراره لنهاية الموسم.

وكان من المقرر، أن ينتهي عقد المدافع الدولي الأيرلندي الشمالي جوني إيفانز مع مانشستر يونايتد، خلال الصيف الجاري، قبل تمديد عقده لموسم آخر.

شارك إيفانز مع اليونايتد خلال الموسم الماضي في 30 مباراة، وأسهم في تتويج مان يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعبر إيفانز عن سعادته بتمديد عقده مع مانشستر يونايتد، قائلًا: «أنا ممتن لتمديد عقدي مع يونايتد لموسم آخر. اللعب لهذا النادي العظيم والشعور بدعم الجماهير الرائعة هو دائمًا امتياز».

وأضاف: «العودة للنادي الموسم الماضي كانت شرفًا، وتمثيل الفريق مع زملاء رائعين وتحت قيادة مدرب مميز شعور رائع».

واختيم إيفانز: «الفوز بلقب كأس الاتحاد كان تجربة لا تنسى، وأنا أعلم أننا نستطيع المنافسة على المزيد من الألقاب في المستقبل».

إنجازات جوني إيفانز مع مانشستر يونايتد

لعب جوني إيفانز مع مانشستر يونايتد 198 مباراة منذ ظهوره الأول عام 2009 حتى الآن، وحقق ألقاب: دوري أبطال أوروبا 2008، كأس العالم للأندية 2008، و3 بطولات من الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين من كأس الاتحاد الإنجليزي.