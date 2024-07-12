مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: يجب دعم وكالة أونروا لمواصلة مهامها في غزة

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أن الفلسطينيين يواجهون أزمة وجود، جاء ذلك خلال إلقاء كلمته بمؤتمر إعلان التبرعات لوكالة أونروا لعام 2024، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، أنه يجب تقديم دعم سياسي ومالي لوكالة أونروا لمواصلة أداء مهامها في غزة.

في سياق متصل، قال المفوض العام لأونروا، أن أكثر من 6 آلاف شخص في قطاع غزة لا يزالون تحت الأنقاض، كما أن هناك نحو 190 منشأة تابعة للأونروا دمرها القصف الإسرائيلي، وأكثر من 500 شخص قتلوا أثناء سعيهم للحصول على خدماتها، وطلبنا 1.2 مليون دولار لسد الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، ولم نتلق سوى 20%.