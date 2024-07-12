حتى لا يتكرر سيناريو أحمد رفعت.. أنقذوا رمضان صبحي

يعاني رمضان صبحي لاعب ونجم نادي بيراميدز من أزمة نفسية عنيفة في الفترة الأخيرة بسبب قرار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بإيقافه لحين صدور قرار بشأنه في واقعة لم تحدث من قبل مع أي لاعب خاصة وأن جميع العينات التي أخذت من اللاعب جاءت جميعها سلبية ولم يتم إدانته بشيء وكل ما قيل أن هناك خطأ إجرائي.

كانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قد أعلنت في وقت سابق إيقاف رمضان صبحي لحين خضوعه لجلسة تحقيق في واقعة “تلف” العينة الخاصة باللاعب.

واستجاب رمضان صبحي وقام بإجراء مسحات إضافية جاءت جميع عيناته سلبية، وكذلك الخضوع لجلسات استماع وتحقيق لدى المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أثبت فيها كل شيء إلا أنه ما يزال يعاني من الإيقاف ويتم منعه من المشاركة بدون سبب واضح على خلاف قانون ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التي تقضي بضرورة مشاركة اللاعب حتى وإن كانت هناك مشاكل، فيصدر له بطاقة مشاركة لحين صدور أي قرار بشأنه من أجل الحفاظ عليه.

ووفقا لمصادر مقربة من رمضان صبحي فإن اللاعب يعيش حالة نفسية سيئة للغاية لعدم وضوح الرؤية وموقفه من العودة للملعب ورغم أنه طلب رفع الإيقاف مؤقتا إلا أنه لم يتم السماح له بالمشاركة رغم عدم صدور أي شيء يدينه على الإطلاق، وهناك أصوات تطالب بضرورة عودته للملعب حفاظا على حالته النفسية وحتى لا تسوء أكثر ونجد حالة الراحل أحمد رفعت تتكرر مجددا في الملاعب المصرية.

ويعتبر إيقاف رمضان صبحي خسارة كبيرة للمنتخب الوطني الذي كان “رمضان” أبرز نجومه ومتواجد بشكل دائم مع المنتخب الوطني في السنوات الماضية، خاصة أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب أكد أكثر من مرة أنه يحتاج لخدمات رمضان صبحي، وكذلك كان سيكون حلا سحريا للمنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2023 خاصة وأنه لاعب مميز وكان قائدا للفراعنة في أولمبياد طوكيو، ولولا إيقافه لكان موجودا مع الفراعنة في باريس.

وما زاد من دخول رمضان صبحي في حالة نفسية سيئة مؤخرا بعد تصريحات جمال علام رئيس اتحاد الكرة والذي ارتكب مخالفة فادحة بإعلان حصول اللاعب على منشطات وهو ما لم يحدث على الإطلاق واللاعب كل عيناته سلبية وما حدث خطأ إجرائي لا يتحمله.