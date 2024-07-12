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الجمعة 12 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بعد اختفائه 24 ساعة.. العثور على جثة طفل في بحر المعصرة بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الفيوم من انتشل جثة صبي عُثر عليه غارقًا في مياه بحر قرية معصرة صاوي بدائرة مركز شرطة طاميه بمحافظة الفيوم، عقب 24 ساعة من اختفاء الطفل عن منزل أسرته بقرية معصرة صاوي بدائرة مركز شرطة طاميه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.
تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طاميه يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد تلقيه بلاغ من أهالي قرية معصرة صاوي، بالعثور على جثة غارقة لطفل في مياه بحر المعصرة، بدائرة مركز شرطة طاميه .وانتشلت الجثة، والتي تبين أنها لـ طفل يدعي "ذياد عاشور حسيب " 12 سنه ، مُحرر بلاغ بإختفائه عن منزل أسرته منذ أمس الخميس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طاميه المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي أمرت بسرعه التحري عن أسباب وملابسات الواقعه، كما أمرت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وذلك لدفنه في مقابر اسرته في قرية معصرة صاوي في الفيوم.

بعد اختفاءه 24 ساعه العثور على جثة طفل في بحر المعصرة مركز شرطة طامية مشرحة مستشفى طاميه المركزي بحر المعصرة بطاميه محافظة الفيوم قوات الإنقاذ النهري قرية معصرة صاوي بالفيوم