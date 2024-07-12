أنور الغازي ينتصر على ماينز.. محكمة العمل الألمانية: فسخ عقده باطل

حسمت محكمة العمل الألمانية اليوم الجمعة 12 يوليو 2024، نزاعًا بين النجم الهولندي أنور الغازي ونادي ماينز الألماني، بعد فسخ عقده على خلفية دعمه للقضية الفلسطينية.

أنور الغازي انضم إلى ماينز في صيف عام 2022، قادمًا من أيندهوفن الهولندي، بعقد لمدة موسمين، أي حتى صيف 2025.

وفوجئ الغازي بفسخ ماينز لعقده مع النادي في نوفمبر 2023، بعد إظهار اللاعب تضامنه مع فلسطين.

محكمة العمل الألمانية تنصف أنور الغازي على ماينز

وطعن الغازي على قرار فسخ العقد، لتنظر محكمة العمل الألمانية في القضية، قبل أن تحكم ببطلان فسخ العقد، مؤكدة أن قرار ماينز كان باطلًا، لذا فإن أنور الغازي يعد لاعبًا في صفوف ماينز من الناحية القانونية، حيث يتبقى له عام في عقده.

كما أقرت المحكمة بحصول الغازي على مليون و700 ألف يورو منذ فسخ عقده في 3 نوفمبر الماضي.

وكان أنور الغازي ضمن اللاعبين الأوائل، الذين تضامنوا مع القضية الفلسطينية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.