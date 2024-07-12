بعد رصد دقيق.. حزب الله ينفذ عمليتين ضد مواقع إسرائيلية في لبنان

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبا عاجل لها، منذ قليل، عن استهداف غارة إسرائيلية كفر كلا بجنوب لبنان.

وفي سياق متصل، قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن حزب الله اللبناني أعلن تنفيذ عمليتين، منذ صباح اليوم الجمعة، تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية.

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حزب الله أعلن استهداف مجموعة من جنود الاحتلال أثناء أعمال التحصين في موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية، لافتًا إلى أن حزب الله رصد تغيرًا في طبيعة هذا الموقع العسكري، حيث قام باستهدافه بشكل مباشر.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إلى أن هناك رصدا دقيقا من قبل حزب الله لجيش الاحتلال، حيث إن جميع المواقع العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية الجنوبية تحت مراقبة دقيقة من قبل حزب الله.