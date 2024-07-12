"أنا أستطيع".. موعد ملتقى جامعة أسيوط الأول للطلاب ذوى الإعاقة

تنظم جامعة أسيوط الملتقى الأول؛ لطلاب ذوي الإعاقة "أنا أستطيع"، يوم الثلاثاء تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.

يأتي ذلك بحضور الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن، والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتورة شرين يحيى مستشار وزير التعليم العالي لشئون ذوي الإعاقة.

وأوضح المنشاوى؛ أن الملتقى يستهدف التوعية بآليات دعم ذوي الإعاقة الموهوبين؛ رياضياً، وفنياً، وعلمياً، ويعرض تجارب، ونماذج نجاح ذوي الإعاقة؛ كقدوة لتحفيز أقرانهم، ويناقش دور التنمية المستدامة في خدمة ذوي الإعاقة، ودور المؤسسات الصحية في تقديم خدمات لذوي الإعاقة، كما يلقي الملتقى الضوء على خدمات التدخل المبكر لكل أنواع الخلل، والإعاقة، وسبل الوقاية، والحد من حدوثها، ويعرض لخدمات التأهيل الطبي لذوي الإعاقة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي إن جامعة أسيوط تولي اهتمامًا بالغا بطلابها من ذوي القدرات الخاصة ، وتقدم لهم الرعاية، والاهتمام؛ لأن لديهم القدرة، والإرادة، والتحدي على الإنتاج ، والعمل، وتهتم بتوفير كافة الإمكانيات؛ لتسهيل انخراطهم في العملية التعليمية، والأنشطة التي تجري في الجامعة، وإعطائهم الفرصة؛ لتحقيق دور إيجابي في المجتمع، وهو ما يعد ترجمةً حقيقية؛ لاهتمام القيادة السياسية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعلان تخصيص عام (2018) للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتسليط الضوء على أهم قضايا ذوي الإعاقة ، والعمل على دمجهم؛ في كل مجالات المجتمع، وحماية حقوقهم.

وأفاد الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ بأن الملتقى يتضمن؛ عدداً من المحاور، والفعاليات، والندوات المهمة من بينها افتتاح معرض الفنون التشكيلية، وعرض فيلم وثائقي عن مركز ذوي القدرات، والاحتياجات الخاصة بجامعة أسيوط، وعدد من المحاضرات حول الرياضة الباراولمبية نحو العالمية لذوي الإعاقة، ودور المؤسسات الصحية تجاه الطلاب ذوي الإعاقة، وتجارب، وقصص نجاح لذوي الإعاقة، وتكريم السادة المشاركين، والمؤسسات.

يقام الملتقى تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش، ومنسق الملتقى، والمشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتورة أمنية محمد إبراهيم، مدير مركز ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة، و مقرر الملتقي.